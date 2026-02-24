Incidente mortale sulla Spbs668: nulla da fare per un motociclista 57enne.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 22.30 di lunedì 23 febbraio 2026 in codice rosso sulla Spbs668 tra Manerbio e Leno: la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire nel dettaglio, compito che spetterà alla Polizia Stradale, tuttavia dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato uno schianto tra un’auto e una moto. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica .

Attivata la macchina dei soccorsi

Il 29enne alla guida dell’auto è rimasto lievemente ferito, la missione, infatti è stata declassata ad un codice verde: il giovane è stato trasferito all’ospedale di Manerbio. Mentre per il 57enne a bordo della moto non c’è stato nulla da fare: la vittima è Massimo Piotti residente a Ghedi.