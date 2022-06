Incidente mortale nel Bresciano, a perdere la vita un operaio 60enne

Ennesimo incidente sulle strade bresciane, l'ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri (lunedì 13 giugno).

Scatta il rosso, incidente mortale

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 17.55 sulla Strada Provinciale 510 all'altezza di Marone. Un terribile schianto in galleria ha sottratto alla vita l'operaio 60enne Fabio Agatino, il collega versa invece in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia, altri due sono rimasti feriti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: ad intervenire sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia che ha trasportato l'operaio in gravi condizioni in ospedale in codice rosso. Presenti anche tre ambulanze rispettivamente da Palazzolo sull'Oglio, Pisogne e Sale Marasino. Purtroppo però per Agatino non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Da tempo l'uomo si trovava al nord per lavoro

Di origine siciliana da qualche tempo viveva al nord per questioni di lavoro. La salma si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporne l'autopsia. Presenti, oltre alla Polizia Stradale di Iseo alla quale sono stati affidati i rilievi anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale.