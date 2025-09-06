Incidente mortale in A4: la vittima è una ragazza di 22 anni.

A4, incidente mortale

Ennesima vittima sulle strade bresciane dopo gli incidenti di Cologne e di Darfo Boario Terme. La tragedia si è consumata ieri (venerdì 5 settembre 2025) sulle corsie dell’Autostrada A4 tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. A perdere la vita una ragazza di 22 anni. Si tratta di Elisa Noventa, classe 2003, residente in Toscana ma originaria di Rezzato.

Non c’è stato nulla da fare

Ancora non è stato possibile ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica del sinistro: dalle prime informazioni pare che l’auto sulla quale viaggiava la giovane avrebbe impattato contro un mezzo pesante in sosta. L’impatto importante ha portato la 22enne a morire sul colpo. Ad intervenire sul posto un’ambulanza e un’automedica ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.