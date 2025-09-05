Cologne, urta la moto dell’amico e va a sbattere contro un palo: muore 21enne di Chiari

Il giovane, classe 2004, di origini tunisine e residente a Chiari, stava percorrendo la strada che sale sul Monte Orfano assieme a un gruppo di coetanei

Cologne, perde il controllo della moto e va a sbattere contro un palo: la vittima è Salim Saidane, 21enne di Chiari.

A Cologne

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle una nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025 a Cologne. Il giovane, classe 2004, di origini tunisine e residente a Chiari, stava percorrendo la strada che sale sul Monte Orfano assieme a un gruppo di coetanei.

Attivata la macchina dei soccorsi

Per motivi ancora da accertare, il motociclo su cui viaggiava il 21enne e quello di un amico che si trovava vicino a lui si sono urtati: lui ha perso controllo ed è andato a sbattere contro un palo. Pare che il giovane, senza patente, stesse guidando un mezzo non assicurato prestato da una terza persona ora indagata. I presenti hanno chiamato i soccorsi (ad intervenire sul posto due automediche e un’ambulanza), che hanno provato a rianimare il ragazzo: per lui però non c’è stato nulla da fare.

I rilievi

Sul posto la polizia stradale di Brescia, che ha effettuato i rilievi e sta procedendo con gli accertamenti. La salma è stata trasportata in ospedale.