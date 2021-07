Incidente in galleria Covelo: tre veicoli coinvolti all'alba lungo la Sp510

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli che stavano procedendo in galleria Covelo lungo la Sp510. Un altro tunnel del capoluogo Sebino, la galleria Iseo lungo la SpXI, la scorsa settimana era stato teatro di un incidente mortale che aveva strappato la vita a una coppia di giovani bresciani.

Incidente in galleria Covelo: tre veicoli coinvolti lungo la Sp510

E' l'ennesimo incidente che si verifica nei tunnel della provinciale 510 che collega Iseo a Brescia e alla Vallecamonica. Stando alle prime ricostruzioni, all'interno della galleria Covelo si sono sfiancati due veicoli che procedevano in senso di marcia opposto e, a causa dello scontro, nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce rossa di Iseo con l'ambulanza, l'auto medica proveniente dalla bergamasca e una seconda ambulanza. L'emergenza era scattata in codice rosso, ma fortunatamente i coinvolti non hanno riportato lesioni gravi. Dei quattro coinvolti: un 18enne, un 48enne, un 50enne e un 52enne, due sono stati portati in ospedale al Civile a Brescia per accertamenti in codice giallo e verde.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Iseo, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre i Vigili del fuoco di Sale Marasino si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi incidentati, poi recuperati e spostati grazie all'intervento dell'Aci di Iseo. Il tunnel è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di recupero dei mezzi e i rilievi.