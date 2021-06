Frontale in galleria a Iseo: le vittime sono i fidanzati Elisa e Andrea

Frontale a Iseo: le vittime sono i fidanzati Elisa e Andrea.

Vittime

Sono i giovani Elisa Ravizzola, 27 anni originaria di Villa Carcina, e Andrea Fanti, 29 anni di Lumezzane, le vittime del terribile incidente avvenuto questa notte poco dopo la mezzanotte nella galleria della Provinciale XI a Iseo. La coppia viveva insieme a Lumezzane. Gravemente feriti anche i due amici che viaggiavano sulla Seat Leon con loro e una coppia, un ragazzo bergamasco di Predore e una ragazza di Cologne, che viaggiavano sul furgone che si è scontrato frontalmente con l'auto. Per tutti la prognosi resta riservata.

Lutto

Lutto a Lumezzane per la giovane coppia. Il sindaco Josehf Facchini ha voluto esprimere il suo cordoglio: «Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente che ad Iseo ha visto coinvolti alcuni giovani di Lumezzane, con la scomparsa di Andrea Fanti ed Elisa Ravizzola. Quando succede un evento di questo genere è sempre triste, il fatto che si tratti di ragazzi così giovani aggiunge dolore al dolore. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma quel che è certo è che niente può cancellare la sofferenza per questa perdita. Mi auguro che chi è rimasto coinvolto e può ancora farcela, possa riprendersi quanto prima. Per chi purtroppo non è più tra noi, una preghiera e immenso cordoglio. La comunità tutta si stringe attorno a queste famiglie che soffrono, partecipando al lutto con profonda commozione. Una preghiera».

Scontro

Il terribile incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale 11, all’interno della galleria Iseo, in territorio di Iseo, nel tratto di strada che dalla Provinciale 11 sale verso lo svincolo per imboccare la Sp 510, dove c'è una grande curva. Lo scontro è avvenuto tra un'auto (una Seat Leon) e un furgoncino: la coppia di giovani è morta sul colpo. Un ferito grave è stato trasporto in codice rosso con elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, altri tre feriti, sempre gravi, sono invece stati trasportati al Civile e Poliambulanza di Brescia, entrambi in codice rosso.

Soccorsi

Sul posto, oltre ad automedica, elisoccorso, diverse ambulanze e la Polizia stradale erano presenti anche due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto di un'autogru, che hanno faticato non poco ad estrarre i feriti dalle lamiere dei due mezzi.