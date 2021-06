Terribile incidente in galleria: due morti e sei feriti.

Scontro

Terribile incidente poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale 11, all’interno della galleria Iseo, in territorio di Iseo, nel tratto di strada che dalla Provinciale 11 sale verso lo svincolo per imboccare la Sp 510, dove c'è una grande curva. Lo scontro è avvenuto tra un'auto (una Seat) e un furgone: una ragazza di 27 anni e un ragazzo di 29 sono morti sul colpo. Un ferito grave è stato trasporto in codice rosso con elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, altri tre feriti, sempre gravi, sono invece stati trasportati al Civile e Poliambulanza di Brescia, entrambi in codice rosso. Due persone coinvolte invece sono state trasportate in ambulanza in codice verde alla Poliambulanza di Brescia.

Sul posto, oltre ad automedica, elisoccorso, diverse ambulanze e la Polizia stradale erano presenti anche due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto di un'autogru, che hanno faticato non poco ad estrarre i feriti dalle lamiere dei due mezzi.