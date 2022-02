Incidente in galleria, coinvolto un 35enne

sinistro

Ricoverato in ospedale a Esine.

Brutto incidente questa mattina (giovedì 3 febbraio) nel comune di Marone.

Tra vettura e furgone

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 10.14 sulla sp 510 in galleria. Ad essere coinvolto un uomo di 35 anni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia, presente anche il 118, la polizia stradale e il personale della provincia. Coinvolte una vettura ed un furgone. Si segnala un ferito trasporta all'ospedale di Esine dove è giunto alle 11.27 in codice giallo.