Incidente in A21: morta la 35enne che viaggiava accanto al marito

Dopo il ricovero Incidente in A21: è morta la 35enne che viaggiava in auto accanto al marito.

Incidente in A21: nulla da fare per la 35enne

Tragico epilogo per il sinistro che si è verificato domenica 27 agosto 2023 sulla A 21 nel tratto che da Manerbio porta verso il casello di Brescia sud. Troppo gravi le ferite riportate da parte della 35enne. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Tanto che la donna era stata trasferita in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. La 35enne era stata così sottoposta ad un intervento d'urgenza. Questa mattina (martedì 29 agosto 2023) il tragico epilogo. Meno gravi le condizioni del marito della donna, 40 anni. Anche lui subito dopo il sinistro è stato accompagnato in ospedale.

Il sinistro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 6.20 in codice rosso all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Dalle ricostruzioni sembra che un'auto abbia tamponato un mezzo pesante per cause ancora da comprendere nel dettaglio. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco volontari da Verolanuova.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia e due ambulanze.