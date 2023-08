Grave incidente in A21: auto tampona un mezzo pesante

Grave incidente in A21 all'altezza di Manerbio.

Grave incidente in A21 all'altezza di Manerbio

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 6.20 in codice rosso all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Dalle primissime informazioni sembra che un'auto abbia tamponato un mezzo pesante per cause ancora da comprendere nel dettaglio. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco volontari da Verolanuova.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia e due ambulanze. La donna, una 35enne è stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo in codice verde sempre agli Spedali Civili di Brescia.