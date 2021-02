Incidente frontale in curva tra Iseo e Polaveno: strada chiusa

Grave incidente sulla Sp48, tra Iseo e Polaveno. Si tratta di uno scontro frontale tra due veicoli. La strada è stata chiusa per favorire i soccorsi e per le delicate operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza.

Incidente frontale in curva tra Iseo e Polaveno

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 16. A Iseo, sulla Sp48 che collega il capoluogo sebino con Polaveno, si è verificato un grave incidente. E’ accaduto tra l’agriturismo i Due Roccoli e quello poco distante, La Tesa. Il sinistro è avvenuto in curva, le due auto si sono scontrate frontalmente ed è partito il codice rosso. Sul posto sono arrivati i soccorritori e i pompieri di Gardone Val Trompia ed è in arrivo anche un’altra ambulanza da Iseo.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbero quattro le persone coinvolte nel sinistro: una di loro, quella apparentemente più grave, sarà trasportata in codice giallo al Civile di Brescia.

Strada chiusa per circa un’ora

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Iseo. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per permettere le delicate operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. A restare coinvolte nel sinistro sono state una Fiat e una Bmw. A finire in ospedale in codice verde e giallo, segno che nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita, sono stati un 21enne e un altro coinvolto di cui al momento non si conoscono le generalità.