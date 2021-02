E’ successo alle 15.20 circa, ma per più di due ore si sono registrati rallentamenti e lunghe code sia sull’arteria provinciale che sulla litornarea del lago d’Iseo.

Incidente in galleria tra Iseo e Provaglio: lunghe code sulla Sp510

Più veicoli si sono scontrati all’uscita della galleria della Sp510 che da Iseo porta a Provaglio. La chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo e, stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, a restare coinvolte nel sinistro sarebbero state una decina di persone. Solo un 18enne è stato portato in codice verde all’ospedale di Iseo per gli accertamenti del caso.

Sulla provinciale che collega il lago alla Vallecamonica e alla città di Brescia si sono create lunghe code, che hanno interessato anche la litoranea e le strade della Franciacorta, oggi particolarmente affollate dai visitatori per via della bella giornata e della domenica in zona gialla.

In galleria sono intervenuti l’ambulanza del Soccorso fraterno e dei volontari della Croce rossa di Iseo, mentre per i rilievi e la dinamica del caso sono intervenuti gli agenti della Polstrada. Allertati anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.