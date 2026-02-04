Incidente a Urago d’Oglio: due le auto coinvolte.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 6 in codice rosso sulla spbs11 all’altezza di Urago d’Oglio.

Ad essere coinvolte una Smart ed una Peugeot: la dinamica resta ancora da ricostruire nel dettaglio, dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato uno scontro frontale causato, probabilmente, da un’invasione di corsia. Due le persone coinvolte: a bordo della Peugeot un ragazzo classe 1999 residente in provincia di Monza Brianza mentre a bordo della Smart un giovane classe 2006 di origine albanese residente a Comezzano Cizzago. Entrambi hanno riportato un trauma al torace, non risultavano incastrati tra le lamiere.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e due automediche: oltre ai soccorritori intervenuti ad aiutare i coinvolti ad uscire dalle rispettive auto anche un passante. I due sono stati trasferiti agli Spedali Civili e alla Poliambulanza. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco Volontari di Chiari e la polizia stradale di Salò. In particolare i Vigili del Fuoco hanno prestato assistenza al 118 e poi messo in sicurezza l’area teatro dell’incidente.