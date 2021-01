Incendio in via Sopramura a Rovato

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 21 di sabato 9 gennaio per un rogo in un’abitazione di via Sopramura a Rovato. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco con più mezzi. Non risultano persone ferite o intossicate.

Incendio in via Sopramura

Dalle primissime informazioni, l’incendio sarebbe partito dalla canna fumaria. I residenti nell’abitazione, che sorge a una manciata di metri da Castello Quistini, se ne sono accorti subito e hanno dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo. Sono inoltre intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rovato e i carabinieri. La presenza dei mezzi di soccorso ha reso necessario chiudere temporaneamente al traffico un tratto di via Sopramura.

Nessun ferito

Fortunatamente i residenti nell’abitazione stanno tutti bene e non si sono registrate intossicazioni. E anche i danni provocati dal rogo sembrerebbero limitati, anche se per una stima più precisa occorrerà aspettare il rapporto dei Vigili del fuoco. Si tratta del secondo incendio in meno di 48 ore in Franciacorta: nella tarda mattinata di venerdì 8 gennaio è bruciato un deposito a Erbusco. L’assessore Pieritalo Bosio si è personalmente recato sul posto per accertarsi della situazione e di eventuali necessità da parte dei concittadini colpiti