Incendio in via Marengo, a Chiari. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30.

Incendio in via Marengo

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, ma le sirene non sono passate inosservate. In via Marengo, a Chiari, è divampato un incendio. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 23.30 e il lavoro per domare le fiamme è stato sodo e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Soccorsi in azione

Sul posto sono corsi i Vigili del fuoco volontari di Chiari e altre squadre del territorio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme non sono passare inosservate è il fuoco ha squarciato il buio della notte così come il fumo si è innalzato nel cielo. Le sirene hanno subito fatto intendere che c’era qualcosa che non andava. Ancora al vaglio le cause.

Le operazioni

I pompieri di Chiari, insieme a quelli di Palazzolo sull’Oglio, Brescia e Orzinuovi hanno lavorato tutta la notte. Stamattina stanno continuando alcuni rilievi e verifiche. Ancora non si conoscono le cause. Stanno verificando il tetto, distrutto. Sul posto anche i carabinieri con tre pattuglie, stamattina invece c’era la Polizia locale.



La strada è chiusa e ci sono i mezzi dei Vigili del fuoco.