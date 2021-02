Incendio in via Carera: appartamento inagibile

Attimi di panico nella serata di sabato 13 febbraio in via Carera a Rovato, dove è divampato un incendio innescato dalla canna fumaria. Il secondo rogo in due giorni, con conseguenze ben più gravi del precedente avvenuto venerdì 12 febbraio in via Montanelli.

Incendio in via Carera

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 18.30. L’incendio è divampato al primo piano di un edificio in via Carera a Rovato, nell’abitazione in cui vive una famiglia composta da madre, padre e quattro figli. Il fumo è salito al piano di sopra, nella mansarda abitata da due coniugi, che stavano dormendo. A svegliarli sono stati i loro cani, che si sono messi ad abbaiare. Per l’uomo, che soffre di problemi respiratori, è stato comunque necessario l’intervento di un’ambulanza. Ma grazie ai suoi fedeli amici a quattro zampe si sono evitate conseguenze ancora più gravi.

L’intervento dei pompieri

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili di fuoco di Chiari, con tre mezzi. Il rogo è stato rapidamente domato, ma la mansarda è stata comunque dichiarata temporaneamente inagibile. Ancora in fase di accertamento le condizioni dell’appartamento in cui sono divampate le fiamme, ma è probabile che anche loro non potranno rientrare a casa stanotte. Sul posto è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Pieritalo Bosio. I due coniugi rimasti temporaneamente senza una casa hanno già trovato ospitalità da alcuni parenti.