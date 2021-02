Incendio da canna fumaria: nessun danno al tetto

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 20 di venerdì 12 febbraio per un incendio da canna fumaria in via Montanelli a Rovato. Fortunatamente, però, il rogo è stato subito domato e non ci sono stati danni al tetto.

Incendio da canna fumaria a Rovato

Attimi di panico venerdì sera in una villetta di via Montanelli. All’origine dell’incendio la canna fumaria del camino. A preoccupare i proprietari era il rischio che venisse intaccato il sottotetto in legno: un pericolo che è stato scongiurato. Nessun danno, infatti, alla copertura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari con tre mezzi, tra cui l’autoscala, ma l’intervento è stato piuttosto rapido e finalizzato più che altro alla messa in sicurezza. Per accertarsi di eventuali necessità è giunto sul posto anche l’assessore Pieritalo Bosio.