Incendio in una rimessa a Corte Franca, il fuoco divora tre auto

Stando alle prime informazioni il rogo è scoppiato sotto una struttura di una villetta utilizzata come rimessa delle auto, vicino alla provinciale nel Comune di Corte Franca. Le fiamme avrebbero intaccato tre vetture, mentre dai mezzi si è alzata una nube nerastra visibile ad ampia distanza. Intervenuti sul posto con un'unità Aps (Auto pompa serbatoio) e un'autobotte, i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio e di Sale Marasino sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle fiamme rosse.