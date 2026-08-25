Incendio di Erbusco: distrutta la fabbrica e tre barche

“Il fuoco ci ha fermati ed è un dolore immenso, ma ricominceremo immediatamente in un altro sito, sia per le barche a motore che per quelle da vela. Non ci fermeremo”, con queste parole Luca Botter, CEO di Maxi Dolphin, ha commentato l’accaduto. Sulla pagina Facebook ufficiale dell’azienda il pesantissimo bilancio dei danni causati dal rigo:

“Il fuoco ci ha fermati. E per alcune ore ieri sera, ci ha lasciato senza parole. Siamo rimasti lì a guardare i vigili del fuoco combattere le fiamme durante la notte, facendo tutto il possibile per salvare la nostra fabbrica navale di Erbusco. Quasi 40 anni di storia, artigianato e passione non possono essere fermati da una sola notte. Il fuoco ha distrutto completamente l’edificio della fabbrica navale di Erbusco, insieme a tre barche: un MD80, un MD75 e un MD51 Power. Il danno è devastante. Ma per fortuna, nessuno è rimasto ferito — ed è questo che conta di più. Ora arriva la parte difficile: la pulizia, la sicurezza e la ripartenza. Ma già ora stiamo guardando avanti. Abbiamo costruito Maxi Dolphin in quasi quattro decenni. Non fermeremo la costruzione ora”.

Fin da subito, gli sforzi dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con numerose squadre e mezzi, sono andati nella direzione di circoscrivere l’incendio evitando che intaccasse i capannoni vicini. Non è stato potuto invece fare nulla per salvare la Maxi Dolphin e la Ma-Ga, falegnameria specializzata nella realizzazione di arredi: impossibile fermare le fiamme altissime e la loro forza dirompente.

Incertezza sulle cause

Al momento, resta l’incertezza sulle cause che hanno provocato l’incendio. La vicesindaca di Erbusco Giovanna Rota, dopo una serie di sopralluoghi e le interlocuzioni con i Vigili del fuoco, ha precisato che l’area non è stata messa sotto sequestro. Il capannone è stato però dichiarato inagibile e dovrà essere smantellato, una volta che le operazioni di messa in sicurezza saranno concluse. Successivamente, si dovrà procedere alla bonifica dei materiali. Nella giornata di martedì, proprio per agevolare il lavoro dei pompieri, si è deciso di non fare entrare gli operai nel sito. L’Arpa era presente per tutti gli approfondimenti del caso, ma al momento non sarebbero emerse criticità.