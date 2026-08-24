Una coltre di fumo scuro, alimentata dalle fiamme altissime che hanno lambito l’intero capannone della Maxi Dolphin di Erbusco, il cantiere navale che sorge all’interno della Moretti spa. Un devastante incendio è divampato nella tarda serata di lunedì 24 agosto in via Gandhi, nella frazione Villa Pedergnano. Le fiamme sono state domate nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto 2026.

Devastante incendio alla Maxi Dolphin di Erbusco

La chiamata al 112 è scattata nella tarda serata di lunedì. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con più mezzi, nel tentativo di domare un incendio dalle dimensioni davvero impressionanti. Tra i primi ad arrivare gli agenti della Polizia locale di Rovato, che erano stati allertati da alcuni cittadini che avevano notato la colonna di fumo nella zona di via Franciacorta. Il rogo, invece, era poco al di là del confine comunale, in territorio della frazione erbuschese di Villa Pedergnano. Le fiamme, visibili a distanza, hanno richiamato decine e decine di curiosi; alcuni hanno addirittura tentato di introdursi all’interno dell’azienda e sono stati invitati ad allontanarsi, per ragioni di sicurezza, dalle forze dell’ordine. Allertati i carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione di Erbusco.

Sul posto anche un’ambulanza

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma vista la portata del rogo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza potrebbero richiedere ore di lavoro. E’ stata allertata in via precauzionale anche un’ambulanza dei Volontari di Adro. Sul luogo del rogo sono sopraggiunti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, oltre ad alcuni dipendenti e ai loro parenti, tutti visibilmente preoccupati.

L’allerta del Comune

Visto il viavai incessante di persone tra il parcheggio del supermercato Aldi e la zona di via Gandhi, il Comune di Erbusco ha diramato sulle sue pagine social un invito a non avvicinarsi ai luoghi dell’incendio, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e non ostacolare il lavoro dei mezzi di soccorso, nonché a chiudere porte e finestre:

“Si comunica che in tarda serata è scoppiato un incendio alla Maxi Dolphin. I Vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per domare le fiamme. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e la Polizia locale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Si invita la cittadinanza a non avvicinarsi alla zona interessata dall’incendio, a prestare attenzione alla presenza di fumo nell’area e, in via precauzionale, a tenere chiuse porte e finestre”.

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