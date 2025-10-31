Incendio al casello di Brescia Sud: iniziate le operazioni di demolizione.

Al via le operazioni di demolizione post incendio

A seguito del grave incendio che ieri (giovedì 30 ottobre 2025) ha interessato il casello di Brescia Sud sulla A21 Brescia-Piacenza, sono iniziate le ispezioni da parte della società concessionaria Autovia Padana per, in primo luogo, verificare l’entità del danno e in secondo luogo per definire le attività necessarie al ripristino dell’operatività del casello in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.

Le fasi

Le fasi operative prevedono: in primo luogo la demolizione della struttura, della pensilina in particolare ed al conseguente smaltimento dei materiali nei tempi necessari alla organizzazione delle attività. A seguire la riapertura provvisoria del casello: in particolare la concessionaria sta lavorando alla definizione di un piano per la riapertura provvisoria del casello Brescia Sud da effettuarsi entro le prossime 5/6 settimane.

Ci vorrà invece più tempo per la ricostruzione definitiva: le tempistiche, in questo caso, saranno stabilite in base a quanto emergerà dalle verifiche strutturali sulle fondazioni ed in base allo sviluppo della progettazione di dettaglio.

Ripercussioni sulla viabilità

Gli interventi in programma comporteranno anche dei disagi sulla viabilità. In particolare resterà chiusa l’uscita di Brescia Sud. Percorsi alternativi in questo caso sono: per coloro che viaggiano in direzione Brescia/Milano (provenienza Piacenza) l’uscita consigliata è quella di Manerbio. Per coloro che invece provengono dalla A4 (da Milano o Verona) il consiglio è quello di usare l’uscita di Brescia Centro.

Per maggiori informazioni

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito di www.autoviapadana.it, i canali ufficiali della concessionaria e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.