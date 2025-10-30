Casello autostradale Brescia Sud della A21 in fiamme. Il tutto pare sia partito da un mezzo fermo allo sportello pagamento pedaggio.

Casello autostradale Brescia Sud in fiamme

È accaduto alle 14 circa di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, quando un furgone che pare trasportasse al suo interno motocicli, giunto allo sportello di pagamento ha improvvisamente preso fuoco e l’autista non ha potuto far altro che mettersi in salvo.

Nell’arco di pochissimi minuti l’intera struttura del casello autostradale è stata interessata dalle fiamme. Del mezzo e del suo carico non rimangono altro che lamiere.

Sul posto sono intervenute diverse unità dei Vigili del Fuoco dalla caserma di Brescia e dai distaccamenti del territorio e hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Presenti anche il sindaco e l’assessore

A coordinare la viabilità e la sicurezza del sito interessato diverse squadre degli agenti della Polizia Stradale, presenti anche i Carabinieri. Il sindaco di Poncarale Antonio Zampedri e l’assessore Alberto Scaglia, appresa la notizia, hanno raggiunto il luogo dell’evento sincerandosi che non vi fossero feriti.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Al momento, infatti l’autostrada risulta essere chiusa in entrambi i sensi di marcia. I due caselli più vicini sono Manerbio e Brescia Centro.

La gallery