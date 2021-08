Inaugurata la nuova Isola Ecologica di Iseo

Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina, (sabato 7 agosto), alla presenza delle autorità locali e sovracomunali.

Il "grazie" da parte dell'Amministrazione comunale

Grazie ad Aprica - ha dichiarato il vicesindaco Cristian Quetti - in qualità di società che ne gestisce il servizio, alla Provincia di Brescia, a Comunità Montana ed a Regione Lombardia per averci economicamente sostenuto con importanti somme durante tutta la fase di realizzazione, dalla progettazione sino alle opere di completamento esterne.

Gli orari di apertura, in estate e nei mesi invernali

Dopo che il Centro di Raccolta sito in via Tangenziale sud ha definitivamente chiuso i battenti, il nuovo Centro di Raccolta comunale di Iseo si trova in via Gorzoni e osserva i seguenti orari di apertura:

durante il periodo estivo (e più precisamente da aprile ad ottobre) da lunedì a sabato dalle 10 alle 12; martedì, giovedì, venerdì e sabato anche nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30; nel periodo invernale (e quindi da novembre a marzo) dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30 e il martedì, giovedì, venerdì e sabato anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Nonostante il cambiamento della collocazione del Centro di Raccolta, le modalità di accesso allo stesso rimangono invariate. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.apricaspa.it.