Barca semi affondata a Monte Isola, intervengono i Vigili del Fuoco

Continua l' opera di salvaguardia del rischio acquatico dei Vigili del fuoco del Comando di Brescia sia nel lago di Garda che su quello di Iseo.

Un intervento tempestivo per salvare l'ambiente

Nella serata di giovedì 5 agosto la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Brescia è stata allertata per dare soccorso ad un'imbarcazione nel lungo lago di Monte Isola. La stessa per un problema allo scafo è risultata semi affondata mettendo a rischio, vista la sua posizione, l'attracco del traghetto che fa spola sull'isola dal porto del comune di Sulzano rischiando di compromettere lo sbarco delle migliaia di turisti. Inoltre vi era il rischio di uno sversamento di liquido carburante che aveva messo in pericolo la flora e la fauna delle acque del lago. Le squadre intervenute hanno messo in sicurezza l' imbarcazione con estrema tempestività per evitare rischi.

Località turistica

Un intervento effettuato nel pieno della stagione turistica, sono numerosi infatti i turisti che nel corso della bella stagione raggiungono il comune (1680 abitanti) che copre l'isola omonima del lago d'Iseo. Lo stesso vanta l'appartenenza al club de I borghi più belli d'Italia. Con un'area totale di 4,5 km², è l'isola lacustre più grande d'Italia e dell'Europa meridionale e centrale.