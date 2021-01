Nel 2020 la Polizia Locale di Rovato ha controllato 2mila veicoli, 230 dei quali sono stati sottoposti a sequestro perché senza assicurazione, e i verbali amministrativi sono aumentati del 28%. I controlli proseguono nel 2021 e il 7 gennaio è arrivato il primo risultato importante: un quarantenne in fuga su un mezzo segnalato dalle telecamere (poi sequestrato) è stato arrestato.

In fuga dalla Polizia Locale danneggia cinque veicoli

Tutto è partito nella tarda mattinata del 7 gennaio, quando la pattuglia della Polizia Locale di Rovato in servizio sul territorio ha ricevuto un “Alert” dalle telecamere di videosorveglianza. Il veicolo segnalato è stato subito intercettato ma il conducente si è dato alla fuga. Ne è conseguito un rocambolesco inseguimento che si è protratto fino a Travagliato, dove il veicolo ha danneggiato quattro veicoli e un autocarro, finendo poi fuori strada (non senza aver prima speronato la macchina della Locale).

Arrestato un quarantenne

Il conducente è un quarantenne di Brescia, italiano e con precedenti penali, ed è stato tratto in arresto per resistenza e danneggiamento. Giudicato per direttissima nella mattinata dell’8 gennaio, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora in città.