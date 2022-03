In fiamme un fienile di Roccafranca: sul posto i Vigili del Fuoco

il rogo

Il fuoco ha divorato la struttura di legno dell'azienda agricola, alzando una colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza.

In fiamme un fienile di Roccafranca. E' successo poco fa, sono in corso le operazioni di spegnimento: e il secondo episodio nel giro di pochi giorni, sabato infatti il fuoco ha distrutto il tetto di una villetta.

Stando alle prime operazioni l'incendio si sarebbe sviluppato nel fienile dell'azienda agricola Tiraboschi: le fiamme hanno divorato il fieno per poi propagarsi sulla struttura di legno, alzando una colonna di fumo nero visibile anche dalla sp2. Nessuno per fortuna sembra essere rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Brescia, Chiari e Orzinuovi, che al momento sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo.

Con loro anche la Polizia Locale di Roccafranca e Castelcovati, comandata daFabio Corioni, il sindaco Marco Franzelli e il vicesindaco Morris Tomasoni.