L'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio: per fortuna non si registrano feriti

In fiamme il tetto di una casa, paura a Roccafranca: è successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 marzo, per fortuna non si registrano feriti.

In fiamme il tetto di una casa, paura a Roccafranca

Attimi di spavento questo pomeriggio a Roccafranca, dove il tetto di una villetta in via Fiume Oglio è stato divorato dalle fiamme. I Vigili del Fuoco di Brescia e Orzinuovi sono intervenuti a seguito delle segnalazioni con tre squadre, un'autoscala e il carro aria in supporto: attualmente non si conoscono ancora con certezza le cause dell'incendio (pare che tutto sia partito dalla canna fumaria), i pompieri sono ancora all'opera per spegnere compltamente il rogo e mettere in sicurezza l'abitazione e per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri e un'ambulanza da Trenzano.

Sembra che fortunatamente nessuno sia rimasto ferito.