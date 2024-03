In contromano in tangenziale, l'ennesimo episodio si è verificato a Gussago.

In contromano in tangenziale a Gussago

Ad immortalare il pericoloso transito dell'auto lungo la Tangenziale sud all'altezza di Gussago un camionista. Dal suo tir ha intercettato l'auto in questione, un'utilitaria di colore verde, viaggiare al di la dello spartitraffico nell'opposta direzione di marcia. Ha così iniziato a suonare il clacson e, come mostrato nel video diventato virale sui social e diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, fa notare all'autista che sta viaggiando in senso sbagliato. Si sente chiaro: "Gira, sei contromano! Torna, torna!". Visibilmente spaventato per quello che sarebbe potuto accadere sotto i propri occhi. Dal canto suo, per quel che si può vedere nel video, l'autista dell'utilitaria, risulta piuttosto spaesato e letteralmente aggrappato al volante quasi a fargli da scudo al pericolo (enorme!) che stava correndo.

Cosa significa viaggiare in contromano e cosa fare nel caso?

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Ma cosa significa viaggiare in contromano? La circolazione contromano (art. 143 c. 11 e 12 C.d.S.)si verifica quando il veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto. Nel caso in cui, malauguratamente, ci si trovasse a percorrere in contromano una tangenziale o un'autostrada ciò che bisogna fare è accendere immediatamente le luci di emergenza, così da segnalare il pericolo agli altri automobilisti, e guidare fino al bordo più vicino della corsia senza tentare dei bruschi cambi di direzione.

Le sanzioni

Il rischio che si corre per se stessi e per gli altri utenti della strada è davvero grande. Il Codice della Trada all'articolo 176 comma 19 sancisce che chi guida contromano in autostrada debba pagare una sanzione che va da 2.046 a 8.186 euro. Di notte, la sanzione aumenta, raggiungendo gli 11 mila euro. Chiunque circoli contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Colui che, al volante della propria autovettura, invade la corsia opposta e procede in senso contrario va incontro a una multa che va dai 163 ai 652 euro, alla quale si aggiunge la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida.

I dati

I dati non fanno certo ben sperare: nel 2022 l’Osservatorio ASAPS (Associazione amici e sostenitori Polizia stradale) ha registrato 101 episodi di circolazione contromano su strade e autostrade. Tali eventi hanno causato 22 morti e 174 feriti. Da sottolineare il fatto che l'osservatorio prende in considerazione i contromano dai quali conseguono danni fisici alle persone. Risulta quindi che il numero sia destinato ad essere maggiore. Gli incidenti mortali sono stati complessivamente 18 (17,8%) nei quali 22 persone hanno perso la vita.