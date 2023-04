Dopo la medaglia d'oro di ieri, poche ore fa il ciclista manerbiese è salito ancora sul podio

In Australia Manenti è anche argento

Chi pensava si fermasse a un podio si sbagliava di grosso. Ermanno Manenti tanto è bravo a pedalare tanto è bravo a fare i gradini (del podio). Anche questa notte, mentre a Perth era una mattina soleggiata, il campione mondiale di ciclismo per trapiantati di casa a Manerbio ha macinato asfalto e tempo nella gara in linea, aggiudicandosi anche l'argento.

Anche poche ore fa nell'autodromo "Barbagallo" di Wanneroo Raceway, a circa un'oretta di auto da Perth, il 61enne bassaiolo ha scritto il suo nome nell'albo dei World Transplant Games 2023 (giochi mondiali multidisciplinari per trapiantati).

Dinnanzi a lui un atleta americano, incontrato sul posto per la prima volta nei campionati mondiali, nella categoria 60-69. La vera sfida è stata tra U.S.A. e Italia. Entrambi si sono dati sino all'ultimo filo da torcere, non da meno durante la volata, aggiudicandosi rispettivamente il primo e il secondo posto sul podio e distaccando il terzo in classifica (un inglese).

Grande l'orgoglio che spopola nel bresciano, soprattutto tra la famiglia che attende il ritorno del proprio campione e gli amici che non vedono l'ora di riabbracciarlo.