Immobile divorato dalle fiamme: 43 pompieri in azione a Chiari

È successo tra Chiari e Coccaglio, nel pomeriggio di domenica 1 gennaio. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco.

Immobile divorato dalle fiamme: pompieri in azione

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma le fiamme hanno squarciato il cielo nel pomeriggio di oggi, domenica 1 gennaio 2023. Un fienile ha preso fuoco tra via per Chiari e via Cattarello, sul confine tra Chiari e Coccaglio. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme, alte nel cielo, che hanno completamente divorato l’immobile. Le operazioni di spegnimento dureranno sicuramente diverse ore.

I soccorsi

In posto 10 squadre, 43 uomini, 11 mezzi. La superficie interessata è di circa 300 metri quadrati adibiti a fienile.

In loco anche i carabinieri della Compagnia di Chiari che si stanno occupando della viabilità.

Le cause

Non si conoscono le cause dell'incendio, ma dalle prime informazioni trapelate non sembrerebbero esserci feriti.

Strada chiusa

Via per Chiari è stata chiusa al traffico. Per raggiungere Chiari e Coccaglio si consigliano strade alternative.

Le immagini dell'incendio