Imbrattano il monumento dell'Avis, necessari controlli più stringenti

Imbrattato il monumento ai donatori di sangue dell'Avis a Rezzato, dopo Concesio i vandali colpiscono ancora.

Monumento in marmo bianco

Ad essere preso di mira il monumento in marmo bianco presente all'interno del parco del quartiere San Carlo. Realizzato nel 1994 nell'ambito del 30esimo anniversario della sezione che porta il nome di Alfiero Barbetta.

Nessuna pista esclusa, le ipotesi più accreditate

Ad essere utilizzati da parte dei vandali pastelli a cera e bombolette spray. Nessuna pista risulta essere al momento esclusa, tra le ipotesi più accreditate quelle secondo cui si tratterebbe di un gesto commesso da parte di qualche giovanissimo che frequenta il parco o la vicina scuola primaria. Oppure che sia stato commesso di notte da parte di qualche ragazzo più grande.

L'impegno dell'Avis locale

In ogni caso si tratta di un atto di grande inciviltà e sintomatico del poco rispetto per le cose non proprie. Da parte della presidenza dell'Avis locale l'impegno ad informare la Polizia Locale chiedendo controlli più stringenti affinché episodi di questo tipo non si verifichino più.