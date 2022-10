Gesti di inciviltà, atti di vandalismo nei luoghi che non ti aspetti

Grave atto di vandalismo in oratorio.

Furto e distruzione dei locali

É successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022 al bar dell'oratorio Costorio di Concesio, divenuto meta di vandali e ladri non ancora identificati. I malviventi hanno in un primo momento forzato la porta d'ingresso per entrare e poi hanno anche distrutto un vetro. Una volta dentro hanno raccolto il loro bottino: alcolici, bibite, gelati e caramelle il tutto dopo aver messo sotto sopra i locali.

Uno "spettacolo" spiacevole

Davvero spiacevole lo "spettacolo" che si è presentato il mattino seguente: non solo la scoperta dei furti ma anche il gran caos generato da parte di chi ha fatto irruzione nel bar scaraventando a terra tutto ciò che è capitato sul loro passaggio. Ma non è tutto, i ladri hanno infatti avuto il tempo anche di consumare alcuni sacchetti di patatine, concedendosi un frugale spuntino nel corso dell'incursione.

L'indignazione cresce nella comunità

Un gesto di inciviltà che indigna, non a caso in paese il malcontento a seguito di quanto accaduto è davvero alle stelle. A far montare ancor di più la rabbia il fatto che il raid sia avvenuto all'interno dell'oratorio, luogo frequentato da bambini e dove vi lavorano volontari.