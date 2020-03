Il commissario Simeone guarisce dal Coronavirus: “Ho vinto la mia battaglia”

“Quattordici giorni fa mi era stata riscontrata la positività al Coronavirus. Pochi minuti fa ho saputo che la mia battaglia però l’ho vinta: gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo”. A parlare è il commissario straordinario di Capriano del Colle e viceprefetto Stefano Simeone, rivolgendosi con un video a tutti i cittadini con un messaggio di speranza e un appello: “State a casa, mi raccomando”.

Guarisce dal Coronavirus

I numeri del contagio continuano a crescere: i dati di Ats di oggi, venerdì 20 marzo, parlano di 571 morti e 4.185 positivi e il picchio, secondo gli esperti, è ancora lontano. In mezzo all’emergenza però arrivano anche le buone notizie. Dopo la storia del caprianese Michele, il 41enne consulente informatico forense tornato a sperare dopo 15 giorni di terapia intensiva e coma farmacologico, anche il commissario straordinario di Capriano del Colle Stefano Simeone ha annunciato di aver definitivamente sconfitto il Codiv-19, che lo aveva colpito 14 giorni fa.

L’appello: “State a casa”

“E’ una battaglia che si può vincere solamente in un modo: stando rigorosamente a casa, come ho fatto io per 14 giorni, lavorando da remoto”, ha chiosato Simeone, invitando le persone a rispettare le restrizioni della quarantena per tutelare la propria salute, quella degli altri e limitare al massimo la diffusione del contagio. “Ringrazio tutto il personale del Comune, anch’esso in quarantena, che mi ha dato una mano, come i ragazzi della protezione civile e tutti i volontari”.

