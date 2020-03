Guarito dal Coronavirus: la bella storia di Michele

Michele, 41enne di Capriano del Colle, ha sconfitto il temibile Covid-19 grazie alla sua tenacia ed ai medici della Poliambulanza.

I primi sintomi

Michele, consulente informatico forense, ha iniziato a sentirsi male verso la fine di febbraio: la febbre alta e la paura di essere infetto. Non riuscendo a fare il tampone, al tempo solo chi era stato nella zona rossa veniva esaminato, non si è perso d’animo: l’intervento del medico curante e l’insistenza dei suoi famigliari hanno fatto sì che intervenissero 2 ambulanze del 118 per i controlli necessari. Michele è stato portato in codice rosso in Poliambulanza con una diagnosi impietosa: infiammazione polmonare da Coronavirus. Intubato e portato in coma farmacologico per ben 16 giorni nel reparto di Terapia Intensiva, il giovane non ha avuto paura per la sua salute grazie alla qualità delle cure e all’attenzione che i medici gli hanno rivolto facendolo sempre sentire al sicuro.

Sulla via della guarigione

Michele da 4 giorni è uscito dalla Terapia Intensiva ed è in reparto, controllato e monitorato, ormai il peggio è passato. “I medici sono stati incredibili- ha raccontato Michele – Non mi sono mai sentito un numero, ma un uomo con la sua storia”. Ora il desiderio di tornare a casa e concedersi qualche piccolo lusso, come bere una coca cola.

