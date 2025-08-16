«Il tuo sorriso illumina il cielo»: l’ultimo saluto a Sofia Galante, travolta in Brebemi

Travagliato

«Il tuo sorriso illumina il cielo»: tra striscioni e palloncini, oggi, sabato 16 agosto, Travagliato si è unita per l’addio a Sofia Galante, la 19enne travagliatese investita in A35 lo scorso 8 agosto.

Lacrime, preghiere e perché senza risposta. Si sono svolti questa mattina i funerali di Sofia Galante, la 19enne travagliatese travolta in Brebemi lo scorso venerdì (8 agosto). Mancata poco più che adolescente, Sofia ha lasciato nel dolore la mamma Nadia, il papà Cristian, la sorella Jessica, i nonni, tutti i parenti e i tantissimi amici che alle 10 di oggi hanno scelto di darle l’ultimo saluto presso la chiesa parrocchiale di Travagliato.

«Il tuo sorriso illumina il cielo», «Avrò forza grazie a te», «Ciao tesoro, ci mancherai… vola in alto»: sono gli striscioni affissi in piazza Libertà da chi le ha voluto bene a raccontare ciò che è impossibile da dire ad alta voce. «Trovare le parole giuste in un momento come questo è difficile - ha esordito il parroco don Tino Decca durante l’omelia - Gli occhi di tutti, pensando a Sofia, sono intrisi di lacrime, ma dobbiamo capire dove indirizzarle. Perché se cadono in terra diventano fango, se invece sono rivolte al cielo, diventano stelle che brillano».

Palloncini rosa e bianchi

Dopo la funzione, partecipata anche dal sindaco Renato Pasinetti, sono librati nell’aria i palloncini rosa e bianchi. La speranza è che l’amore che Sofia ha donato in vita, la raggiunga fin lassù.

