L’Istituto Pietro Cadeo Onlus ha un nuovo Direttivo. Il presidente Massafra passa il testimone a Landriscina.

Alla guida della Rsa, a seguito delle nuove nomine, c’è Giulio Landriscina, accompagnato da Andrea Consoli, Daniela Monfardini, Gianmario Delfrate (Jimmy) ed Egidio Carniato. Per questi ultimi due si tratta di una riconferma all’interno del CdA della Casa di riposo, mentre il saluto è per lo storico presidente Giovanni Massafra, Giovanni Cinquini e Nadia Tonoli che hanno terminato il loro mandato.

La storica guida della casa di riposo, Giovanni Massafra, è intervenuta ripercorrendo quanto fatto.

«Dopo 15 anni alla guida dell’Istituto Pietro Cadeo Onlus giungo al termine del mio mandato come presidente. È stato un lungo percorso, caratterizzato da impegno, collaborazione e risultati significativi, che oggi desidero condividere con tutti voi: dipendenti, ospiti, parenti e volontari - ha spiegato - In questi anni abbiamo lavorato intensamente per rendere la nostra Fondazione una realtà di eccellenza, capace di coniugare sostenibilità economica e alta qualità dei servizi. Sul piano patrimoniale il totale delle attività è cresciuto dal 2009 al 2023 di quasi 3 milioni di euro, passando da 14 a 17 milioni, mentre i mutui e finanziamenti sono stati quasi azzerati. Durante il mio mandato tutti i bilanci di esercizio, dal 2010 al 2023, si sono chiusi con risultati positivi. Particolarmente significativo è stato il bilancio del 2020, l’anno del Covid, che abbiamo chiuso in pareggio nonostante le difficoltà straordinarie che hanno colpito il nostro settore».

«Abbiamo portato avanti importanti interventi strutturali, tra cui l’impianto centralizzato di ossigeno, il condizionamento delle stanze di degenza, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi e con l’istallazione delle lampade a Led. Ogni passo è stato fatto per garantire il massimo comfort e la sicurezza ai nostri ospiti e ai dipendenti. Un altro traguardo di cui siamo orgogliosi è il mantenimento di rette sostenibili: oggi, la retta della Rsa Cadeo è la più bassa tra le strutture limitrofe, mentre la retta media è inferiore di 5,40 euro rispetto alla media provinciale. Nonostante ciò, la qualità dei servizi è cresciuta costantemente. Il minutaggio erogato medio settimanale per ospite è superiore agli standard assistenziali richiesti dalla Regione ed è sempre cresciuto attestandosi negli ultimi anni intorno ai 1.150 minuti settimanali per ospite garantendo una cura personalizzata per anziani sempre più fragili. Un pensiero speciale va al Comitato Ospiti e Parenti che ho avuto l’onore di rappresentare in Consiglio di Amministrazione negli ultimi dieci anni».

«Il loro contributo è stato fondamentale per costruire un dialogo costruttivo tra la struttura e le famiglie, migliorando i servizi e rafforzando il senso di comunità. Infine, un ringraziamento di cuore va a tutto il personale, che con dedizione e professionalità ha reso possibili questi risultati e ai volontari, la cui generosità ha arricchito la vita quotidiana della nostra Rsa. Concludo questo percorso con gratitudine per ciò che abbiamo realizzato insieme e con la certezza che la Rsa Cadeo continuerà a crescere e a distinguersi. Grazie a ciascuno di voi per aver reso questo viaggio un’esperienza indimenticabile. Un ricordo particolare lo riservo alla Comunità delle suore Ancelle della Carità che per tantissimi anni hanno valorizzato la nostra comunità ed a chi non è più tra noi. Ringrazio i Consigli di Amministrazione che in questi 15 anni mi sono pregiato di presiedere e che con il loro supporto abbiamo raggiunto ottimi risultati. Al nuovo presidente e al CdA che si insedia, invece, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».