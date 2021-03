Il presidente Fontana a Chiari: “Complimenti a tutti, stiamo lavorando per risolvere i problemi”

Giornata di visite all’Hub vaccinale di Chiari, in via Santissima Trinità. Questa mattina è arrivato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Con lui anche gli assessori Davide Caparini, Fabio Rolfi e Alessandro Mattinzoli oltre che diversi esponenti politici della zona.

Il presidente Fontana a Chiari

Tanti complimenti alla struttura gestita (insieme a quella di Iseo) dall’Asst Franciacorta, rappresentata in primis dal direttore generale Mauro Borelli, da quello amministrativo Luigi Faccincani, dal responsabile sanitario Debora Pezzola, dallo staff del provveditorato guidato dalla dottoressa Maria Lomboni in collaborazione con Adriano Terzi (responsabile della Logistica) e Giancarlo Foini e moltissimi altri responsabili, primari, dipendenti e operatori dell’Asst.

Sono quelli ricevuti dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa mattina è stato a Chiari in vista all’Hub per la vaccinazione contro il Covid allestito nel geodetico del palazzetto dello Sport di via Santissima Trinità.

Oltre a tre assessori regionali (Davide Caparini, Fabio Rolfi e Alessandro Mattinzoli) erano presenti il vicepresidente del Distretto 7, Alfredo Bonetti (sindaco di Rudiano) che ha sositutito il primo cittadino di Chiari, Massimo Vizzardi che per certificati motivi non poteva essere presente, diversi consiglieri regionali (Federica Epis, Gabriele Barucco, Claudia Carzeri) e numerosi esponenti politici locali della Lega (tra cui il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli e il segretario di Chiari Alessandro Cugini) e di Forza Italia.

“Complimenti a tutti, stiamo lavorando per risolvere i problemi”

Lo staff dell’Asst Franciacorta (in grado di “volare” data l’organizzazione della struttura e 10 box perfettamente funzionanti) ha anche sollevato le criticità di sistema riscontrate soprattutto negli ultimi giorni (sono state riscontrate falle nel sistema di prenotazione regionale con evidenti problemi legati alla messaggistica) e Fontana ha spiegato che Regione sta cercando di risolvere questo tipo di problemi (anche con il coinvolgimento di Poste). Inoltre, il presidente ha evidenziato come sarà possibile accelerare la campagna verso aprile, con l’arrivo di ulteriori vaccini.

Ieri, lunedì, è stato in visita anche l’assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni per ringraziare i volontari in servizio a supporto degli Hub vaccinali.

Zona rossa nel Bresciano

Immancabili le domande sulla zona rossa nel Bresciano. Il governatore, però, ha ribadito come la questione sia nelle mani del Cts e quanto poco cambi con l’attuale zona arancione. Fontana, consapevole del fatto che le limitazioni pesino sulla popolazione, ha però evidenziato quanto sia importante rispettare le regole per non peggiorare ulteriorimente le cose.

L’articolo completo sarà sul ChiariWeek in edicola venerdì 12 marzo.