Giornata di tour l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. Nel pomeriggio, infatti, ha fatto visita all’hub gestito dall’Asst Franciacorta al geodetico del Centro Sportivo di via Santissima Trinità.

L’assessore Foroni a Chiari per la visita al centro vaccinale

CremonaFiere, poi Soncino (presso complesso della Filanda), Chiari e infine Antegnate. Una giornata di tour per visitare i centri vaccinali di Bergamo, Brescia e Cremona. L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni è rimasto ben soddisfatto di quanto visto al geodetico del Centro Sportivo di via Santissima Trinità. La predisposizione dell’hub con 10 box, curata dall’Asst Franciacorta (che gestisce anche Iseo) ha colpito ancora per la sua efficienza. Infatti, tranne quando si verificano disguidi causati dal sistema regionale di prenotazione o per la mancanza di rifornimento dei vaccini stessi, l’organizzazione è perfetta. L’assessore si è infatti compliementato con lo staff e con il direttore amminsitrativo Luigi Faccincani.

Foroni ha parlato di una accelerazione delle vaccinazioni tra aprile e maggio, con l’arrivo di nuove forniture, e ha confermato che non appena possibile saranno aggiunti alla campagna gli altri Comuni già annunciati (tra cui Chiari).

Il ringraziamento alla Protezione Civile

Non poteva mancare il ringraziamento alle associazioni di volontariato. Foroni si è compliementato con la Protezione Civile di Chiari e di Palazzolo sull’Oglio, con gli Alpini, con i volontari del Faro 50.0, l’associazione genitori Amali e gli scout. Insieme ad altri sodalizi si stanno infatti occupando dell’accoglienza, controllo documenti e punto informazioni.

Gli ospiti

Insieme a Foroni erano presenti anche la vicepresidente della Commissione Sanità, Simona Tironi, il consigliere regionale (assessore orceano) Federica Epis, il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli e Gianandrea Telo’, primo cittadino di Lograto e presidente del Distretto 8.