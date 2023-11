Il palazzolese Giorgio Scalvini è il Best Italian Golden Boy 2023

Giorgio Scalvini è il Best Italian Golden Boy 2023. Il palazzolese, giovane talento in forza all’Atalanta, è stato insignito del prestigioso premio internazionale istituito da Tuttosport e assegnato al miglior under 21 italiano dell’anno.

Giorgio Scalvini è il Golden Boy 2023

Un 2023 decisamente ricco di soddisfazioni per l’atleta, che a un passo dal suo 20esimo compleanno (l’11 dicembre, ndr), oltre a una luminosa carriera nel mondo del calcio, a maggio era anche stato insignito della benemerenza civica di Palazzolo sull’Oglio «come esempio di dedizione allo sport e ai suoi valori». Ora un nuovo e importante riconoscimento per Scalvini, difensore con 69 presenze in tutte le competizioni e 7 in maglia azzurra, ottenuto per «la sua straordinaria dedizione, impegno e successi nell’ambito calcistico», si legge nelle motivazioni. «Per tutta la famiglia Atalanta è motivo di grande orgoglio e soddisfazione vedere un ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile ottenere un riconoscimento così prestigioso», hanno commentato dalla società bergamasca.

I complimenti dell'Amministrazione

Ma i complimenti sono arrivati anche in casa.