Il mercato a Chiari si sposta su viale Cadeo. Da domani sarà completo. Fino a fine maggio centro libero e dall’1 giugno sperimentazione della Ztl.

Il mercato si sposta su viale Cadeo

“Alla luce delle nuove disposizioni regionali informiamo che per le prossime due settimane il mercato si sposterà in viale Cadeo (tranne il venerdì)”, lo ha comunicato l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Vizzardi.

La scelta e l’obiettivo

La scelta è’ ricaduta su Viale Cadeo perché al momento è l’unica che permette il rispetto delle disposizioni regionali in tema di sicurezza.

Il mercato da domani non e’ più solo alimentare, ma comprende anche i banchi non alimentari e quindi ad oggi era nei fatti impossibile gestire il mercato nella sua sede ordinaria.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è riportare i mercati nelle loro sedi storiche al più presto. Per due settimane viene fatta questa scelta nell’attesa che sia previsto un alleggerimento delle disposizioni di Regione Lombardia. Nel caso che questo non avvenga queste due settimane saranno necessarie per rendere possibile una riorganizzazione degli uffici comunali alla luce dell’importante presidio di addetti al controllo richiesto dalle attuali disposizioni per riportare il mercato in centro entro inizio giugno.

Le prescrizioni

Tra i posteggi contigui dovrà essere mantenuta la distanza di un metro, riducendo eventualmente di 50 cm il banco vendita. Gli operatori non potranno arrivare sull’area mercatale prima delle 6. I clienti potranno accedere al mercato fino alle 12 ed entro le 13.30 gli operatori dovranno lasciare libera l”area. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dei loro clienti quanto previsto obbligatoriamente dall’ordinanza regionale, ovvero: idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta” . Gli ambulanti dovranno inoltre utilizzare mascherina e guanti. La capienza massima all’interno dell’area mercatale è determinata in 160 persone. L’area sarà delimitata e verranno creati due ingressi e due uscite.

Centro libero e Ztl

Inoltre, fino a fine maggio il centro cittadino rimarrà a libera circolazione. Dal 1 giugno inizierà la sperimentazione della Ztl nel ring. Ecco qui le altre disposizioni dell’Amministrazione a favore delle attività commerciali colpite dal Coronavirus.