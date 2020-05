Chiari: un piano straordinario per le piccole realtà economiche colpite dall’emergenza Coronavirus. E’ quello appena annunciato con un comunicato stampa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi.

Piano straordinario per le realtà economiche

Misure eccezionali per il sostegno al mondo delle piccole attività economiche che entreranno in vigore nei prossimi giorni e che rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2020. Sono quelle che l’Amministrazione comunale ha elaborato e su cui sta lavorando, a favore del piccolo commercio ed artigianato: realtà per le quali si è approntato un ventaglio di operazioni di supporto, per aiutarle a superare questa difficile congiunti

Gli ambiti di intervento

Due gli ambiti in cui è deciso di operare. Da un lato quello di agevolare nel concreto l’operatività delle attività proprio alla luce delle restrizioni poste a tutela della salute pubblica, dall’altro quello di alleggerire nel limite delle possibilità comunali ed all’interno delle competenze del Comune il carico economico che grava sulle piccole realtà commerciali.

Al primo ambito afferiscono due provvedimenti. Ovvero, in primis si è stabilito che l’estensione dei plateatici per le realtà commerciali ed artigianali in sede fissa sarà gratuito fino al 31 ottobre, così come i plateatici “estivi” (mentre negli altri casi viene previsto un parziale sconto del canone in relazione al periodo di chiusura) e ciò al fine di consentire una maggiore metratura e quindi permettere di soddisfare le prescrizioni di legge in tema di distanziamento.

La viabilità del centro storico

Un ulteriore provvedimento riguarda la viabilità del centro storico: verrà creata una nuova zona a traffico limitato (ZTL), sempre e solo fino al 31 ottobre, in buona parte dell’anello interno, in orari diversi da quelli del mercato settimanale. In sostituzione di quelli che verranno a mancare sull’anello, verranno attivati degli stalli di sosta in piazza Zanardelli (con modalità che verranno definite nei prossimi giorni). Saranno stalli a pagamento e provvisori: presenti solo, appunto, fino al 31 ottobre.

Ciò permetterà alle realtà economiche di avere più spazio, necessario sia per attività all’aperto da effettuarsi in sicurezza (come gli eventuali dehors), sia per il deflusso delle code agli ingressi degli esercizi stessi (che dovranno avvenire mantenendo la distanza prescritta tra le persone). Il dettaglio delle modalità verrà delineato nei prossimi giorni, anche con un confronto fra Uffici comunali ed operatori.

Parcheggi gratuiti

Sempre in tema di parcheggi, diventeranno gratuiti (ma a disco orario) gli stalli di sosta posti all’inizio di via Zeveto, di via Cortezzano e gli stalli situati in piazza Martiri della Libertà nella parte compresa tra piazza Cavour e via Villatico (si sta ancora verificando la possibilità di recuperare lo spazio dell’ex Turla alla luce della chiusura della scuola).

La Tari

Infine, sotto il profilo più precisamente economico, con il contributo finanziario di Chiari Servizi S.r.l. verrà creato un fondo a disposizione dell’Amministrazione per un importo del valore di 250mila euro da utilizzare sia per le azioni già citate, sia per compensare almeno parzialmente, nella seconda fattura a saldo, i costi della Tari per quelle piccole realtà commerciali maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Sono in essere tutti gli studi per verificare sia le categorie di attività economiche che saranno interessate, sia il loro numero (e quindi le mensilità interessate), ma la definizione nel dettaglio non può che attendere la normativa nazionale che è ancora in movimento.

Sono i primi interventi che l’Amministrazione mette in campo: l’obiettivo è definire un quadro complessivo di iniziative, che interesseranno anche i settori sociali, entro la fine del mese di maggio, così da poter comunicare alla cittadinanza informazioni complete, dati precisi, contributi finanziati nella loro interezza.

