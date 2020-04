Il gruppo Nel ricordo di Nicolas ha donato le colombe all’ospedale di Chiari GALLERY

Il gruppo Nel ricordo di Nicolas ha donato le colombe all’ospedale di Chiari. La consegna è avvenuta stamattina alla presenza della mamma e del papà del piccolo clarense scomparso. Sono stati portati ovetti e dolci.

Nel ricordo di Nicolas le colombe all’ospedale

Il piccolo Nicolas Rubagotti è stato strappato alla comunità e alla sua famiglia per una malattia rara, ma il bene in suo nome non si ferma mai. Oggi, il gruppo nel Ricordo di Nicolas, alla presenza di papà Agostino e mamma Fabiana, ha consegnato le colombe all’ospedale di Chiari, impegnato nella battaglia contro il Coronavirus. Si tratta di dodici 12 e tantissimi ovetti.

Sono inoltre arrivati in questi giorni anche i cellullari, 10, donati insieme all’associazione Davide e il Drago. Due sono andati anche alla Casa di riposo. Il bene non si ferma e tutti continuano a donare. Per maggiori informazioni su InsiemexAsstFranciacorta è possibile informarsi qui (cliccando sul link).

