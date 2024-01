Il Carnevale dei Colli si fa in otto, ad aprire la kermesse sarà Carpenedolo

8 comuni insieme per lanciare il «Carnevale dei colli»: è stato presentato mercoledì sera a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo il circuito carnascialesco che quest’anno coinvolgerà ben 2 regioni (Lombardia e Veneto) e 3 province (Brescia, Mantova e Verona). Il via sarà dato da Carpenedolo, realtà capofila, il cui Carnevale organizzato da Carpenedolo Eventi è in programma sabato 3 febbraio e, a seguire, Canneto sull’Oglio domenica 4, Montichiari sabato 10, Castel Goffredo domenica 11, Erbusco martedì 13, Castiglione delle Stiviere domenica 18, Castelnuovo del Garda domenica 25 febbraio per chiudere con Volta Mantovana sabato 9 marzo.

Il più grande Carnevale di sempre

Tutti gli appuntamenti si terranno nel pomeriggio a differenza di Volta che ha previsto invece una sfilata serale. «Sarà il più grande Carnevale d’Italia vista la partecipazione di più territori» ha scherzato il sindaco di Montichiari Marco Togni, presente insieme ad altri amministratori dei comuni e ai volontari, con Tiziano Zigliani, vicesindaco di Carpenedolo, che ha sottolineato il grande lavoro profuso dalle amministrazioni comunali, ma soprattutto dalle numerose associazioni impegnate nel garantire la buona riuscite delle manifestazioni sotto il profilo della sicurezza. Il regolamento del circuito prevede regole comuni come la presenza di 4 persone per ogni carro a protezione del pubblico, il rispetto dei vincoli di sicurezza e del Codice della strada e una giuria che dovrà garantire la partecipazione di un componente del coordinamento dei carnevali con la valutazione che verterà su idea, realizzazione, scenografia e costumi.

Premiati i carri con più punteggio

Anche per il 2024, in aggiunta a trofei e rimborsi spese previsti in ogni singolo evento, è istituito un Premio Fedeltà finale per carri e gruppi che totalizzeranno il maggior punteggio nei vari appuntamenti: Carpenedolo, dunque, farà da apripista con il 63° Gran Carnevale che il 3 febbraio vedrà il corteo di carri muovere da via Caduti del Lavoro a partire delle ore 14,20, mentre Castelnuovo spicca per il numero di carri (ben 14) seguito a ruota da Montichiari (13) dove tra l’altro è stato programmato l’allungamento del percorso (ne parliamo in altro articolo); Torna in grande stile il Carnevale di Castel Goffredo la cui sfilata sarà anticipata dall’incoronazione di Re Gnocco che rimarrà in carica per 4 anni. Canneto sull’Oglio vanterà invece la festa carnascialesca più longeva, risalente probabilmente alla seconda metà del Quattrocento, secondo alcune fonti storiche. A Erbusco va la palma dell’organizzazione più generosa con ben 2500 euro di premio assegnato al carro primo classificato; Castiglione consegnerà anche dei premi speciali intitolati alla memoria di Giacomo e Guido Stuani di cui uno riservato ai gruppi delle scuole. Farà il suo esordio nel circuito del Carnevale dei colli Volta Mantovana, pronta a chiudere in bellezza l’intera kermesse. Se per i carri i posti sono ormai quasi completi restano aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati: la email a disposizione è carnevaledeicolli@gmail.com.