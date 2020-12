I nonni della Rsa: “Fateci riabbracciare i nostri figli”

Un maglione fatto a mano, la bambola tanto attesa, quel libro adocchiato da tempo ma che non si ha mai avuto occasione di comprare. Per rendere il Natale speciale basta poco: a volte solo un abbraccio. Quell’abbraccio che i nonni della casa di riposo di Manerbio aspettano da tempo, troppo tempo, e che ora hanno bisogno di aiuto per riuscire finalmente a ottenere.

Una stanza per riabbracciarsi

“Cara Santa Lucia, siamo gli ospiti della rsa di manerbio. Il nostro desiderio più grande è poter riabbracciare e rivedere i nostri figli, i nostri affetti”.

Comincia così la letterina scritta dagli ospiti della casa di riposo tramite l’iniziativa solidale del gruppo Netweek “Scrivi a Santa Lucia”, pubblicata anche sul numero del Manerbioweek di venerdì 11 dicembre. La richiesta è una sola: chiedere una mano per realizzare nella struttura una “stanza degli abbracci” che posso riportare quel contatto e quel calore che manca ormai da mesi.

“È da troppo tempo che siamo lontani da loro, dai loro abbracci e dalle loro carezze – hanno continuato – Sappiamo bene che questo sacrificio è stato fatto per il nostro bene, per la nostra sicurezza e per le norme anti-covid. Abbiamo però sentito alla TV e dai giornali che ci potrebbe essere la possibilità di creare nelle strutture come la nostra “la stanza degli abbracci”. Potremmo così vedere anche noi i nostri affetti attraverso una tenda che ci proteggerebbe da eventuali contagi. Potremmo toccarci e abbracciarci trovando così un minimo di conforto visto che è da troppo tempo che siamo lontani. Niente é più confortevole di un abbraccio, di una carezza :gesti che sono rimasti sacrificati dalle norme anti-covid. Abbattiamo questa distanza :ecco il più bello dei regali. Fra poco é Natale: rendiamolo speciale”

Come aiutare?

L’appello è rivolto a tutti. Il prezzo della “stanza degli abbracci” si aggira attorno ai 2.000 euro. Chiunque voglia dare il proprio contributo può effettuare la sua donazione all’iban IT 86 L 05034 54040 000000002605. Basta poco per sconfiggere la solitudine e regalare un Natale speciale ai nonni della casa di riposo.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 11 dicembre.