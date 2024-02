"I miei primi 4000" la storia del pellegrino Marino che da Rezzato ha raggiunto Fatima per chiedere la pace nel mondo.

"I miei primi 4000", la storia di Marino Antonelli

Domani (giovedì 22 febbraio 2024) alle 20.45 nella sala civica Calvino di via Da Vinci 44 a Rezzato protagonista sarà Marino Antonelli che racconterà la sua esperienza. Lo scorso anno è partito a piedi dalla frazione Virle Treponti. Ha percorso un totale di 4.000 chilometri (come si evince dal titolo della serata) in due mesi per raggiungere Fatima passando per Santiago. Il tutto per chiedere alla Madonna l'intercessione per la pace nel mondo.

Insomma una storia davvero unica. La serata è organizzata dagli amici di Bacco, la Cooperativa di consumo e l’associazione Naturalmente di Rezzato.

122 giorni di cammino con una media di 33 chilometri al giorno percorsi

Antonelli, 61 anni di Virle per portare a casa l'impresa ha consumato tre paia di scarpe e trasportato uno zaino da ben 14 chili. Il tutto per un totale di 122 giorni di cammino. La partenza il 25 luglio 2023: ha percorso una media di 33 chilometri al giorno concludendo così il percorso ad inizio dicembre. Tempistiche che aveva peraltro previsto anche se non si era dato un tempo preciso. La stanchezza fisica è stata l'ultimo dei suoi pensieri, essendo ben allenato. A pesare di più è stata la solitudine. Alla fine, però, ce l'ha fatta: a Fatima ha poggiato un biglietto dietro alla cappella dell'apparizione con il quale ha fatto la sua richiesta di pace. Una volta tornato a casa ha trovato la lettera di Papa Francesco. Il Santo Padre ha risposto alla lettera scritta dalla madre di Antonelli. Tra le parole lo sprone a continuare in questo cammino.