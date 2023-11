Gussago, un nuovo autovelox sulla Sp19.

Un nuovo autovelox in territorio di Gussago

Un nuovo autovelox sulla Sp19 nel territorio di Gussago. É stato posizionato all'altezza della galleria Montecognolo. Di proprietà della Provincia, è stato affidato in uso al comune di Gussago. Risulta essere già attivo anche se manca l'autorizzazione definitiva che dovrà arrivare dalla Prefettura. Una volta effettuati i primi test sull'affidabilità l'autovelox sarà in grado di controllare un totale di circa mille veicoli al giorno. Si tratta di un tratto di strada ad alta percorrenza nel quale non possono essere superati i 70 chilometri all'ora.

Per farlo funzionare è stato necessario posizionare due lettori: il primo si trova nella galleria di San Vigilio, l'altro si trova invece a tre chilometri circa di distanza poco prima dello svincolo per Ronco.

Finalità

La finalità che Provincia e comune intendono perseguire è quella di ridurre il numero di incidenti frequenti in quel tratto di strada dove chi è al volante tende a premere il piede sull'acceleratore.

In evidenza un'immagine d'archivio.