Guidava senza patente da ben dieci anni: fermato a Capriolo

Si tratta, ormai, di interventi all’ordine del giorno per la Polizia Locale di Capriolo: automobilisti pizzicati alla guida senza patente o con documenti contraffatti, o a bordo di veicoli non assicurati o rubati. Grazie al sistema di videosorveglianza e lettura targhe e, soprattutto, al monitoraggio costante degli agenti, gli illeciti vengono prontamente scovati e contestati. La peculiarità dell’operazione effettuata a Capriolo è che il conducente del veicolo fermato per un controllo guidava sulle strade bresciane da ben dieci anni, senza però aver mai conseguito la patente.

Guidava senza patente da ben dieci anni

L’uomo, un 48enne di origini senegalesi residente in Franciacorta (non a Capriolo), è stato fermato mercoledì 4 gennaio durante un controllo stradale. Sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, è stato sanzionato con una multa decisamente salata (ben 5mila euro) e la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Per gli agenti del Comando guidato da Mauro Foglia è stato un intervento di routine, ma resta il fatto che il lavoro degli agenti è prezioso e fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade del paese.

Il precedente a Rovato

A ottobre 2022 a Rovato gli agenti della Polizia Locale avevano fermato un 19enne alla guida della sua auto, una Fiat Panda, senza patente, ma in compenso con in tasca ben 34 dosi di cocaina. In quel caso il giovane, di nazionalità albanese, era sprovvisto del documento perché gli era stato ritirato per alcune irregolarità.