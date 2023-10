Gruppo allievi Vigili del fuoco: un progetto pilota

I Vigili del fuoco sono un corpo conosciuto e amato, non solo: 18 anni fa è nato il Gruppo allievi che è diventato una eccellenza.

Gruppo Allievi

Nato grazie all'intuizione del Vigilie del fuoco Fausto Quaranta, il Gruppo allievi accoglie ragazzi e ragazze dai 10 ai 12 anni con l'obiettivo di offrire loro una esperienza davvero unica. I ragazzi imparano a collaborare, a reagire alle emergenze, svolgono attività avventurose e divertenti, famosi sono i loro campeggi in Trentino Alto Adige, ma soprattutto acquisiscono un bagaglio di competenze utilissimo per il loro futuro.

Le autorità in visita

Venerdì pomeriggio il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia Luigi Giudice, il vice Silvio Pagano, il Consigliere Regionale Diego Invernici, Federica Di Cosimo, dell'Ufficio Territoriale scolastico unitamente al sindaco Stefano Dotti e al vicesindaco Gianmaria Tomasoni hanno visitato l'importante realtà, fiore all'occhiello dell'associazionismo cittadino. Il motivo è dei più importanti: il lavoro svolto con la costituzione del Gruppo allievi si è dimostrato importante per i giovani e meritevole di attenzione tanto che si avvierà un processo di ufficializzazione in modo che questo modello già collaudato possa essere replicato in altri paesi della Regione. Soddisfatta Lucia Buizza, segretario dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Brescia: " Il nostro obiettivo è quello di essere riconosciuti dai diversi enti al fine di poter estendere questa importante esperienza ad altre realtà, oggi è stato fatto un primo passo".