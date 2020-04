Grazie alla Fondanzione Pellegrini Forlivesi ci sono nuove maschere per l’Asst Franciacorta. Alcune sono arrivate oggi e altre saranno recapitate nei prossimi giorni. L’impegno è altissimo.

Nuove maschere per l’Asst Franciacorta

La solidarietà non si ferma. La Fondazione Pellegrini Forlivesi (che con noi promuove la raccolta fondi #InsiemexAsst Franciacorta) continua ad impegnarsi al massimo per aiutare l’ospedale di Chiari a reperire maschere per la respirazione. Queste, nel momento cruciale dell’emergenza scaturita dal Coronavirus, sono davvero importanti.

“Ogg ho consegnato al drettore Sanitario Jean-Pierre Ramponi e dunque anche al direttore generale dell’Asst Franciacorta Mauro Borelli altre sette maschere Cpap Total-Face che sono già in reparto – ha spiegato il presidente Augusto Pellegrini – Nei prossimi giorni ne arriveranno altre 3 dall’Inghilterra. Continua inoltre il lavoro tra Stati Uniti, Inghilterra e Cina. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli é andata ben oltre il suo dovere per darci una mano. Sono stati commoventi nella loro presenza e supporto. Ne siamo grati. Non sempre si ha una buona impressione dello Stato Italiano, e l’Ing. Rapisarda e la Dottoressa De Angelis l’hanno data in maniera eccellente e perciò rara. Ormai, sono per noi partners sinceri, fidati ed estremamente efficienti”.

