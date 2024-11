Grave incidente in A4: muore un camionista tra il casello di Brescia Ovest e Ospitaletto.

Ha avuto un tragico epilogo il sinistro che si è verificato intorno a mezzanotte e mezza in A4 tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione Milano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni, pare che lo schianto abbia comportato il ribaltamento di un mezzo pesante sul quale stava viaggiando un autista di 62 anni. Ad intervenire sul posto un'automedica e due ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco. Purtroppo per il camionista le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi: non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, l'uomo, 42 anni, alla guida dell'auto.